Sergio e l'odio ai tempi del web (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un giovane decide di salire sul palco delle Sardine a San Pietro in Casale per esprimere la sua opinione. In qualche passaggio del suo intervento, intimidito, balbetta e inciampa. Quasi si scusa: “Non mi ero preparato nulla”. Questo ragazzo si chiama Sergio, soffre di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), sindrome anche nota come dislessia ed è stato ridicolizzato e bullizzato sui social di Matteo Salvini, un uomo che si professa cristiano, devoto alla Madonna, e buon padre di famiglia e che, tuttavia, non sa mostrare comprensione, compassione, empatia o -addirittura- pietà per chi cerca di affrontare le proprie difficoltà e dare voce al suo pensiero.Alle persone più fragili e indifese è riservato il trattamento peggiore: essere esposti sulla pubblica piazza del web per essere dileggiati, disprezzati, offesi e odiati. La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

nzingaretti : Non c'è maggiore violenza che prendere in giro una persona per quello che è o esprime. Dietro i falsi sorrisi e le… - TeresaBellanova : #Salvini aizza i propri fan contro un ragazzo che si è messo in gioco per quello in cui crede. Dovrebbe solo vergog… - ManuPerra56 : RT @RadioSavana: @nzingaretti Le ricordiamo che la #sardina Sergio ha definito le manifestazioni democratiche e autorizzate della #Lega com… -