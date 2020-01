Sanremo 2020, la polemica diventa un ring tra chi attacca e chi difende Amadeus (Di sabato 18 gennaio 2020) Sembra non placarsi la polemiche su Amadeus, che durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival di Sanremo, ha usato delle affermazioni percepite da molti come “sessiste”. In tanti lo hanno criticato per il modo in cui ha descritto la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello: secondo il conduttore, infatti, la ragazza sarebbe una figura ideale perché oltre ad essere bella, “sa stare un passo indietro al suo fidanzato”. Presto detto, il web – e dunque i social – si è trasformato in un ring in cui c’è chi dà un destro a favore del presentatore e chi tira un sinistro per criticarlo. Claudia Gerini Tra chi non ha gradito le dichiarazioni, c’è l’attrice Claudia Gerini: «Come si fa nel 2020 a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito – mainstream ... Leggi la notizia su open.online

