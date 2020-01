Pizza al kiwi, web insorge contro l’inventore: “Vade retro, Satana!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo la Pizza all’ananas e quella la kiwi, è giunta sul web un’altra rivisitazione del piatto tipico napoletano. Ad averla inventata è stato lo svedese Stellan Johansson che ha voluto aggiungere del wiki ad una margherita con prosciutto per sperimentare il suo sapore. Ha poi condiviso la creazione sul web dove gli utenti si sono divisi, da chi l’ha aspramente criticato arrivando anche a minacciarlo di morte a chi invece vorrebbe provare l’alimento. Pizza al kiwi Johansson stava già lavorando all’idea da dicembre, quando il fratello gli aveva portato per Natale gli 10kg di kiwi che aveva coltivato nella sua serra. L’uomo stava quindi pensando a come utilizzarli, così inizialmente li ha usati nei dolci e nelle torte. Un modo usuale di usare la frutta, salvo poi averli sperimentati anche nel salato friggendoli e avvolgendoli nel bacon. Poi è arrivata ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : La pizza ai kiwi che arriva dalla Svezia, sì o no? - Corriere : Pizzaiolo svedese posta la sua nuova creazione: la pizza con i kiwi. E la Rete si ribella - GinoRIVIECCIO : In Svezia nasce la pizza al kiwi. Siamo veramente alla frutta. -