National Treasure 3: il sequel con star Nicholas Cage in fase di sviluppo! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Disney avrebbe approvato lo sviluppo di National Treasure 3, il sequel del franchise action con star Nicholas Cage. National Treasure 3 sembra sia ufficialmente in fase di sviluppo: la Disney avrebbe infatti già individuato lo sceneggiatore a cui affidare il compito di ideare il nuovo sequel con star Nicholas Cage. Da tempo si parlava di un possibile ritorno sul grande schermo dell'esperto in storia americana Benjamin Franklin Gates, tuttavia non erano mai emerse notizie certe riguardanti la situazione del progetto. The Hollywood Reporter ha ora annunciato che la Sony sta lavorando a un nuovo capitolo della storia di Bad Boys, sottolineando che Chris Bremner sta inoltre scrivendo la sceneggiatura di National Treasure 3 per Jerry Bruckheimer, produttore di ... Leggi la notizia su movieplayer

