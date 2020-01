“Musica Ammore e Ccorne” di Diego Macario in scena a Via Toledo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20:30 nella splendida ed elegante location, in stile della belle époque, del Club 55 (via Toledo, 55), va in scena lo spettacolo di Diego Macario: “Musica Ammore e Ccorne”; un viaggio musicale tra le più celebri “macchiette” – un genere quasi scomparso dai maggiori palcoscenici partenopei, ma che rappresenta ancora un importante patrimonio culturale e di tradizione – attraverso aneddoti e doppi sensi, sui sentimenti legati all’amore: il desiderio, la passione, la gelosia e ovviamente le… corna. L’artista interagirà con il pubblico, attraverso interventi comici, facendo riscoprire vizi, virtù e i complessi del “maschio” di coppia rappresentato, allora come oggi, le più belle ed intramontabili opere dell’avanspettacolo di un tempo. La serata, organizzata dal Club 55, sarà accompagnata da un ... Leggi la notizia su anteprima24

