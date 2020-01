Michele Bravi rompe il silenzio dopo l’incidente: «La terapia mi ha salvato. Un trauma simile non si supera da soli» (Di venerdì 17 gennaio 2020) «Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare». A parlare è Michele Bravi, in una prima intervista a Verissimo, dopo il tragico incidente in cui è stato coinvolto nel 2018 e a causa del quale una donna ha perso la vita e per cui è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale e a ridosso della prima udienza del processo che si terrà il 23 gennaio. Bravi, dal giorno dell’incidente, si è completamente chiuso in se stesso, rifuggendo da tutta quella che era la sua vita prima dell’incidente. Solo lo scorso ottobre è tornato in punta di piedi in scena per alcuni concerti al Teatro San Babila di Milano. «Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a ... Leggi la notizia su open.online

