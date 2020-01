Lui non accetta la fine della relazione: le stacca il naso a morsi (Di venerdì 17 gennaio 2020) La decisione di Allyson Danylko, giovane ragazza di 24 anni, di voler troncare la relazione con il fidanzato Nick Grewal, che di anni ne ha 30, avrebbe provocato una terribile reazione da parte dell’uomo. La discussione scoppiata fra i 2 si è conclusa con un drammatico e insano gesto da parte dell’uomo che, furioso, l’ha aggredita violentemente. ATTENZIONE: ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO SONO PRESENTI IMMAGINI MOLTO FORTI CHE POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITÀ DEL LETTORE Una violenta lite conclusasi con un folle gesto La terribile vicenda è accaduta a Toronto, in Canada, durante i festeggiamenti di Capodanno. Il litigio era iniziato già nel locale in cui la coppia aveva deciso di trascorrere la serata in attesa dell’anno nuovo, ma l’epilogo della serata è stato drammatico. Una volta rientrati a casa, i 2 hanno avrebbero continuato a discutere sempre più violentemente. I ... Leggi la notizia su thesocialpost

NicolaPorro : Dopo #CancellareSalvini il direttore di #Repubblica fa persino la vittima. Travaglio come Totò sul… - N_DeGirolamo : TOGLIERE LA SCORTA AL CAPITANO ULTIMO È UNA VERGOGNA! Perché togliere la scorta al capitano @UltimoUMC? Ha una se… - GBenamati : Calderoli dice che la Consulta “cancella il popolo” perché non ammette il referendum (strumentale) per il ritorno a… -