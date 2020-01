Legge 104: permessi retribuiti falsi, condannato ai servizi sociali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Legge 104: permessi retribuiti falsi, condannato ai servizi sociali Fruire dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 è un reato, ma purtroppo vediamo spesso questo atto ignobile campeggiare sulle pagine della cronaca. Ultimo caso è avvenuto nel veronese, dove un maresciallo della Marina Militare si è macchiato di questa colpa, prendendo 25 giorni di permesso retribuito al mese prima di essere scoperto, senza però mai prestare assistenza alla madre anziana, affetta da handicap in situazione di gravità. Denunciato e scoperto, dopo le dovute indagini e accertamenti, il maresciallo è stato condannato ai servizi sociali oltre a subire una pesante sanzione. Legge 104: permessi retribuiti illegittimamente, il caso A far avviare le indagini è stata proprio la madre dell’uomo, 80 anni, che nel settembre del 2018 si è recata presso il Comando Militare per segnalare il ... Leggi la notizia su termometropolitico

