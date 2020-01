"Le sue frasi sessiste? Una porcata". E le donne massacrano Amadeus - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Galici Ancora polemica su Amadeus. Tiziano Ferro fa mea culpa, Michela Murgia e il ministro Paola de Micheli attaccano il conduttore La bufera social e mediatica che ha colpito Amadeus non sembra destinata a placarsi. Le parole del conduttore durante la conferenza stampa del festival di Sanremo su Francesca Sofia Novello non sono piaciute all'opinione pubblica. Ma a scatenare la polemica, però, non è stata solo la frase detta su Francesca Sofia Novello ma anche la ripetizione per ben 11 volte, durante i 9 minuti dedicati alla presentazione delle dieci donne di Sanremo, di aggettivi caratterizzanti la loro estetica. Sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono dissociati da quanto detto da Amadeus e anche Tiziano Ferro ha voluto dire la sua. Le giustificazioni di Amadeus: "Era un complimento. Non sono sessista" Il direttore artistico, ... Leggi la notizia su ilgiornale

ale_223 : @iamexemi @solodallamente @comicsiringo nessuna offesa, mi hai accusato di difendere Amadeus come un parente (in re… - fedenoe95 : Comunque non ho capito tutta sta polemica su Amadeus io penso le sue parole erano molto chiare ed erano un complime… - 27Giacomo : @EiFuFaceto @toda022 Ogni tanto vedo gente che non ha Twitter condivide le sue frasi profonde su Ig o Fb e mi sale l'Hitler -