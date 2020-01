Lampard libera Giroud: «Se tutte le cose vanno al loro posto, può partire» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Frank Lampard saluta Oliver Giroud: il tecnico dei Blues in conferenza stampa ha dato il via libera alla cessione del francese Olivier Giroud si avvicina a grandi passi all’Inter. Frank Lampard, in conferenza stampa, ha dato un ulteriore segnale di come la trattativa tra Chelsea e nerazzurri sia alle battute conclusive. «Di Giroud ovviamente si è parlato tanto, se le cose andranno per il verso giusto e saranno a posto per tutte le parti, allora potrebbe partire. Ha grande esperienza, la cosa grandiosa di Olivier è che è un grande professionista» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

missypippi : RT @Sport_Mediaset: Speciale #Calciomercato: #Lampard libera #Giroud per #Conte, #Lobokta è del #Napoli. #SportMediaset - Sport_Mediaset : Speciale #Calciomercato: #Lampard libera #Giroud per #Conte, #Lobokta è del #Napoli. #SportMediaset - Marco85435549 : RT @PierpaoloPros: Le parole di solskjaer su young le hanno riportate tutti però quelle di Lampard che ha praticamente dato il via libera a… -