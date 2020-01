La Var all’inglese: poco fuorigioco, ma… “usatela per le espulsioni dubbie” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli arbitri inglesi a scuola di Var. Se il primo indirizzo, quello che veniva direttamente dall’Ifab, diceva di non attaccarsi troppo ai centimetri per valutare il fuorigioco, ora è il momento delle linee guida per le espulsioni. Il Professional Game Match Officials Limited, l’organo che gestisce i migliori arbitri inglesi, li ha richiamati ad un maggiore utilizzo del monitor di campo per i casi di cartellini rossi dubbi. In Premier infatti, per ora, si è ricorsi alla On field review solo due volte. Ed è troppo poco. Pep Guardiola ha commentato positivamente questa novità: “Gli arbitri devono prendersi le responsabilità, mi piace”. Il caso di specie che ha scatenato la presa di posizione dei capi degli arbitri, è quello che ha riguardato Pierre-Emerick Aubameyang, espulso contro il Crystal Palace l’11 gennaio. All’attaccante dell’Arsenal era ... Leggi la notizia su ilnapolista

