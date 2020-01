Julien Temple inaugurerà SEEYOUSOUND Torino 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà il regista inglese Julien Temple a inaugurare SEEYOUSOUND Torino 2020 col suo film, Ibiza - The Silent Movie. Julien Temple inaugurerà SEEYOUSOUND Torino 2020, al via venerdì 21 febbraio presso il Cinema Massimo. SEEYOUSOUND, il festival nato sotto la Mole nel 2014 e che ha esportato in diverse città d'Italia la formula esplosiva di cinema e musica, si prepara alla VI edizione torinese che si terrà dal 21 febbraio all'1 marzo 2020 al Cinema Massimo MNC. Venerdì 21 febbraio alle 21 l'attacco della 10 giorni di festival sarà affidato al regista Julien Temple e alla proiezione in anteprima italiana del suo ultimo film Ibiza - The Silent Movie (Regno Unito, 2019, 91'), in cui il leggendario regista britannico ... Leggi la notizia su movieplayer

