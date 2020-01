Iran, l’ayatollah Khamenei guida la preghiera del venerdì per la prima volta in otto anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è attesa in Iran per il sermone della guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, che per la prima volta dopo otto anni torna a guidare la preghiera sacra del venerdì. La scelta è stata presa pochi giorni dopo l’uccisione del generale delle Forze Quds, Qassem Soleimani, in seguito a un raid statunitense che ha provocato la reazione militare della Repubblica Islamica e innalzato nuovamente la tensione nell’area mediorientale. Un discorso, quello del successore di Ruhollah Khomeini, che si preannuncia dai forti connotati politici, con accuse e attacchi duri nei confronti degli Stati Uniti. A differenza delle posizioni riformiste, pragmatiche e improntate a una maggiore diplomazia generalmente tenute dal governo di Hassan Rohani, specialmente nella figura del ministro degli Esteri, Javad Zarif, quelle della guida Suprema hanno sempre mantenuto la posizione cara agli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : L'abbattimento del #Boeing737 ucraino per mano dell’#Iran? Potrebbe non essere stato un errore... Ecco perché nell’… - NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… - LaStampa : La polizia iraniana ha iniziato ad usare lacrimogeni contro i dimostranti a Teheran, che chiedono a gran voce le di… -