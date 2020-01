Ipsar “Le Streghe”, domenica 19 e sabato 25 appuntamento con l’open day (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Open day all’Ipsar “Le Streghe” di Benevento domenica 19 Gennaio e sabato 25 Gennaio. La scuola sarà aperta ai ragazzi che, concluso il percorso della scuola media di primo grado, dovranno decidere l’indirizzo scolastico della scuola di secondo grado che tanto potrà condizionare il loro futuro. I ragazzi e i loro genitori potranno visitare la scuola ed apprezzarne le efficienti ed innovative attrezzature di cucina, sala bar e pasticceria, i laboratori multimediali, la sala di enologia, etc. Gli ospiti incontreranno i docenti e gli studenti dell’Ipsar che li guideranno in un percorso conoscitivo della scuola, dell’iter didattico e delle competenze pratiche, e non solo, che si acquisiscono negli indirizzi di enogastronomia, sala bar ed accoglienza turistica. Potranno degustare nella sala ristorante la zuppa denominata “Pulmenti de ... Leggi la notizia su anteprima24

