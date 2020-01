Inter, è fatta per Young e ora Eriksen (Di venerdì 17 gennaio 2020) Antonio Conte abbozza un sorriso che entro la prossima settimana potra' diventare una risata convinta e soddisfatta: l'Inter ha chiuso a 1.5 milioni di euro per Ashley Young, atteso domani mattina a Milano per le visite mediche, lavora per sbloccare definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola ed e' ottimista per l'acquisto di Giroud e Eriksen. Sono ore importanti per il mercato nerazzurro. Alla corte di Conte arrivera' l'ormai ex capitano del Manchester United, esterno 34enne di grande carisma ed esperienza, pronto a firmare un contratto che lo leghera' all'Inter per 18 mesi. E dopo il blitz a Londra di Piero Ausilio sono attese nei prossimi giorni novita' positive per gli acquisti di Giroud e Eriksen per cui l'Inter avrebbe offerto 15 milioni contro 20 chiesti dal Tottenham. Intanto si continua a lavorare per sbloccare definitivamente lo scambio tra Politano e Spinazzola. Roma e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

