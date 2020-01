Il Taser sarà in dotazione ai poliziotti. Il Cdm approva il regolamento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri approvato in fase preliminare il regolamento per l’uso del Taser da parte delle forze di polizia. Lo strumento era già stato oggetto di sperimentazioni durante il Conte I - apice di un iter che era iniziato nel 2014 - ed avrà bisogno di altri passaggi prima che l’utilizzo della pistola a impulsi elettrici venga confermato. Infatti, il regolamento dovrà passare dal vaglio del Consiglio di Stato, per poi tornare in Cdm per l’approvazione definitiva.Prima di entrare nelle fondine delle forze di polizia lo Stato dovrà valutare gli effetti degli impulsi elettrici sulle persone. Infatti “l suo impiego, come giàprevede la normativa in vigore, dovrà sempre avvenire nel rispetto delle necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione condivisi con ... Leggi la notizia su huffingtonpost

