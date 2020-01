Il mio Sanremo in Attico Monina, con OM Optimagazine e RTL 102.5 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come ogni febbraio, anche nel 2020 ci sarà il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, e anche quest'anno ci saremo anche noi, e non è certo il primo anno. Ma ci saremo in un modo piuttosto muscolare, che ora vi andrò a descrivere cercando, so che non ci riuscirò, di essere poco generoso nei voli pindarici e molto pragmatico. Torna Attico Monina. In realtà dire torna non rende l'idea. Perché se l'anno scorso con Attico Monina abbiamo dato vita a tante interviste, tanti incontri, tante performance, quest'anno abbiamo deciso di strafare. Tornare, quindi, ma in maniera roboante, moltiplicandosi per quattro, e riempiendosi di musica e di ospiti. A ideare il tutto, come già negli ultimi anni, il sottoscritto con il prezioso ausilio del regista Mattia Toccaceli, colui che riesce a mettere in video le mie idee più di ogni altro. A renderle operative, a produrle e a ... Leggi la notizia su optimaitalia

officialmaz : Mentre il mio amico Amadeus viene “processato” per aver presentato una ospite del Festival di Sanremo definendola “… - beatricezefferi : RT @matpedrini: Mio figlio (3 anni e mezzo), poco fa, mentre finiva i suoi cereali, vede #Amadeus in #TV e fa 'No caro #Amadeus, le #donne… - _frankconlaa_ : RT @DirkSoave: Mio figlio (3 anni e 2/4), togliendosi il monocolo per fare colazione, mi ha detto con contenuta trepidazione: 'Padre, sent… -