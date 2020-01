Dritto e rovescio, Del Debbio molla la conduzione in diretta: "Ho problemi alla gamba, non sto in piedi" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Paolo Del Debbio lotta e resiste per quasi due ore, poi però alza bandiera bianca e saluta tutti attorno alle 23.20. A Dritto e rovescio va in scena la sostituzione in corsa del padrone di casa, con Marcello Vinonuovo che subentra senza preavviso al giornalista toscano.“Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco”, ammette Del Debbio al rientro dalla pubblicità. “Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”.Dritto e rovescio, Del Debbio molla la conduzione in diretta: "Ho problemi alla gamba, non sto in piedi" pubblicato su TVBlog.it 17 gennaio 2020 02:12. Leggi la notizia su blogo

matteosalvinimi : Ora @BorgonzoniPres in diretta su Rete 4 a Dritto e rovescio. Seguitela e sostenetela, sta facendo un lavoro incred… - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Lucia Borgonzoni, Candidata presidente Emilia-Romagna - Senatrice Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 16… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Tra poco, alle 21.25, sarò in diretta su Rete 4 a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio! Vi va di acc… -