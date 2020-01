Dakar 2020, Fernando Alonso sfiora la vittoria nell’ultima tappa! Terzo trionfo per Carlos Sainz a 57 anni! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Carlos Sainz e la sua Mini hanno trionfato nella 42esima edizione della Dakar auto 2020 in Arabia Saudita. Una giornata storica, quella odierna, per il campione spagnolo, che a 57 anni raggiunge il Terzo successo nella manifestazione con altrettante marche differenti, dopo aver superato tutti a bordo di Volkswagen nel 2010 e con Peugeot due anni fa. In un colpo solo Sainz eguaglia dunque i suoi avversari più accaniti in questa edizione, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) e il francese Stéphane Peterhansel (Mini), allo stesso modo vincitori di tre Dakar con tre case diverse. Nelle primissime posizioni fin dall’inizio, il madrileno ha saputo approfittare al meglio delle sbavature dei due rivali, con qualche errore di navigazione di troppo per il transalpino e la foratura devastante subita da Al-Attiyah due giorni fa quando la situazione in classifica era praticamente in parità. In ... Leggi la notizia su oasport

