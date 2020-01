fisco "più equo" e per "restituire sicurezza economica". Lo ha detto il premier Conte, incontrando i sindacati. "Nella legge di Bilancio abbiamo destinato 3 mld per il 2020, arrivano a 5 a partire dal 2021, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale", spiega Conte: "A dispetto di certa propaganda, la nostra Manovra riduce le tasse".Il dialogo con i sindacati prosegue, "in vista del vertice di maggiorannza a fine mese".(Di venerdì 17 gennaio 2020) "Semplificare il sistema tributario e ridurre il carico fiscale su famiglie, lavoratori e pensionati", per un"più" e per "restituire sicurezza economica". Lo ha detto il premier, incontrando i. "Nella legge di Bilancio abbiamo destinato 3 mld per il 2020, arrivano a 5 a partire dal 2021, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale", spiega: "A dispetto di certa propaganda, la nostra Manovra riduce le".Il dialogo con iprosegue, "in vista del vertice di maggiorannza a fine mese".(Di venerdì 17 gennaio 2020)

10_cosimo : RT @Lettera43: Incontro tra il premier Conte e i sindacati. Proposto un taglio alle tasse per redditi fino a 40mila euro. Per chi guadagna… - TelevideoRai101 : Conte ai sindacati:tasse giù-fisco equo - TV7Benevento : **Fisco: Conte, 'rilancio dialogo sindacati in vista verifica fine mese'**... -