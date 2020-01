Come Virginia Raggi mischia mele con pere per farvi credere che aspettate i bus Atac per meno tempo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Virginia Raggi e Atac hanno annunciato oggi un altro successo dell’amministrazione a 5 Stelle. Scrive la sindaca di Roma «il tempo medio di attesa alle fermate dei mezzi pubblici nella nostra città è sceso da 20 a 16 minuti: il 20% in meno». A dirlo non è Atac, la municipalizzata dei trasporti, e nemmeno il Comune. È tutto scritto nel Rapporto Mondiale di Moovit sul trasporto pubblico. Moovit ha pubblicato un dossier che analizza lo stato del trasporto pubblico locale a livello mondiale la performance di Roma è migliorata. Cosa dice il rapporto sulla Mobilità di Moovit O meglio, i dati dei tempi di attesa medi a Roma e nel Lazio si sono ridotti rispetto al rilevamento del 2016. Perché Moovit non analizza l’area geografica della Capitale ma una zona più vasta. Questo Virginia Raggi non lo dice ma la app ha preso in considerazione un’area che comprende Roma e la sua ... Leggi la notizia su nextquotidiano

M5S_No_Grazie : RT @neXtquotidiano: Come Virginia #Raggi mischia mele con pere per farvi credere che aspettate i bus #Atac per meno tempo - Noovyis : (Come Virginia Raggi mischia mele con pere per farvi credere che aspettate i bus Atac per meno tempo) Playhitmusic… - lvoir : RT @francescade54: @virginiaraggi @carlucci_cc Fregatene Virginia, come al solito ti attaccano solo per motivi politici, anche il #CNR ha r… -