Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Pinturault in testa, Paris a -137 dopo la combinata di Wengen (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alexis Pinturault è balzato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il francese, grazie al secondo posto nella combinata di Wengen, vola al comando con 613 punti all’attivo ovvero due in più nel norvegese Henrik Kristoffersen che oggi non ha gareggiato sul pendio svizzero, attenzione al norvegese Aleksander Kilde che è terzo a 62 lunghezze di ritardo. Il nostro Dominik Paris non è andato oltre la dodicesima posizione e ora si trova in quarta piazza a 137 punti di distacco dal transalpino, avanti di 16 punti rispetto all’austriaco Matthias Mayer che ha vinto la combinata. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Alexis Pinturault (Francia) 613 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 611 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 551 4. Dominik Paris (Italia) 476 5. ... Leggi la notizia su oasport

