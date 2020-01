Carola Rackete, la Cassazione: "Non andava arrestata", respinto il ricorso della Procura di Agrigento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non andava arrestata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso luglio aveva rimesso in libertà la giovane comandante tedesca che a fine giugno era entrata nel porto di Lampedus Leggi la notizia su liberoquotidiano

