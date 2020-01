Calciomercato – Le notizie di oggi: il Milan scippa l’Inter, Roma su un attaccante, maxi operazione Juve-Samp (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Milan scippa Inter – I rossoneri provano il colpo dai “cugini” dell’Inter. Conte potrebbe lasciar partire Vecino con l’arrivo di Eriksen. Sul centrocampista uruguayano, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan. Roma su un attaccante – Movimento in casa Roma, i giallorossi avrebbero offerto 20 milioni di euro al Porto per l’attaccante brasiliano Tiquinho Soares, il calciatore ha un contratto fino al giugno del 2021, con clausola rescissoria di 40 milioni, ovvero il doppio di quanto avrebbe offerto la Roma. LEGGI ANCHE –> Calciomercato – Novità per Piatek, doppio colpo Juventus: difensore per la Samp, la Lazio guarda in casa Inter maxi scambio Juventus-Sampdoria – maxi-operazione tra Juventus e Sampdoria. In ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] - GoalItalia : La Juventus non torna sul mercato dei difensori dopo il ko di Demiral ???? [@romeoagresti] - CalcioWeb : #Calciomercato, le trattative di oggi ?? il #Milan scippa l'#Inter, maxi operazione #Juventus-#Sampdoria - -