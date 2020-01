Better Call Saul: la sesta stagione sarà l'ultima! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Better Call Saul è stato rinnovato da AMC per una sesta e ultima stagione che sarà composta da 13 episodi e andrà in onda nel 2021. Better Call Saul è stato rinnovato da AMC per una sesta stagione che sarà anche l'ultima. Anche per il prequel di Breaking Bad è arrivato il momento di staccare la spina, così lo show si concluderà nel 2021. La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà composta da 13 episodi che andranno in onda nel 2021. La quinta stagione prenderà il via il 23 febbraio negli USA e sarà disponibile, con cadenza settimanale, dal 24 febbraio su Netflix Italia. "Fin dall'inizio, speravamo di poter raccontare l'intera storia" ha svelato lo showrunner Peter Gould "Ci abbiamo provato con tutti ... Leggi la notizia su movieplayer

