Airola, il dottore Giuseppe Iadevaia designato Vicesegretario comunale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Airola (Bn) – Giuseppe Iadevaia è stato designato Vicesegretario del Comune di Airola. Ciò per effetto di decreto, il numero 353, del sindaco Michele Napoletano. Il decreto in questione segue la delibera di Giunta numero 1 dello scorso 10 gennaio con il quale si era provveduto ad istituire in dotazione organica la posizione funzionale di Vicesegretario comunale. Iadevaia già riveste il ruolo di Responsabile dell’Area economica e dell’Area amministrativa di Palazzo Montevergine. Lo stesso, nel nuovo ruolo attribuitogli, dovrà provvedere a supportare il Segretario nelle relative attività ed a sostituire, in caso di assenza o di impedimento, il Segretario stesso. Come viene spiegato nel decreto del Primo Cittadino, Iadevaia era l’unica figura ad essere dotata degli specifici richiesti entro la rosa dei dipendenti ... Leggi la notizia su anteprima24

Airola dottore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Airola dottore