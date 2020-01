Volto disteso, ampi sorrisi: Harry ritrova la serenità alla prima uscita pubblica post Megxit (Di giovedì 16 gennaio 2020) Primo impegno pubblico del principe Harry in rappresentanza della corona dopo la clamorosa decisione del passo indietro assieme alla consorte Meghan rispetto al ruolo “senior” nella famiglia reale britannica e l’annuncio del trasferimento per una parte dell’anno in Canada. Lo ha reso noto la stessa corte, confermando la presenza del duca di Sussex a Buckingham Palace, in veste di patrono della Federazione Rugby, alla presentazione della Rugby League World Cup 2021.L’evento ha richiamato a Londra i rappresentanti delle 21 nazioni coinvolte nel torneo, con tanto di partitella dimostrativa con alcuni bambini e lo stesso Harry in campo.È stato inoltre precisato che il secondogenito di Carlo e Diana resterà nel Regno anche la settimana prossima per altri impegni, a conferma che il passo indietro dai doveri reali - come chiesto dalla coppia - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

