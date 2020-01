Viale Airola-Moiano, abbattuti tre alberi a rischio di immediata caduta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Airola (Bn) ha provveduto nella giornata odierna all’abbattimento di tre platani che versavano in immediato rischio di crollo e che si sviluppavano a margine della carreggiata del Viale che separa la stessa Airola da Moiano. “Abbiamo dovuto, purtroppo, procedere a sacrificare tre arbusti che, come da approfondimenti che erano stati condotti da apposito personale, non erano in alcun modo salvabili – così ha fatto presente il Primo cittadino Michele Napoletano – L’intervento è stato quanto mai necessario perché tali alberi rappresentavano un rischio per l’incolumità di veicoli e pedoni“. L’azione si è sviluppata nella mattinata di oggi con la annessa necessità di dover interdire il traffico nelle due direzioni per il tempo necessario a completare le operazioni di abbattimento e di rimozione del ... Leggi la notizia su anteprima24

