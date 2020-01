The Night Of, John Turturro: "Ci sono delle idee per una seconda stagione" (Di giovedì 16 gennaio 2020) John Turturro è tornato a parlare della possibilità che venga girata una seconda stagione di The Night Of, non escludendo un ritorno. The Night Of, la serie con John Turturro e Riz Ahmed, potrebbe ancora tornare con una seconda stagione, come rivelato dal protagonista durante gli incontri organizzati dalla Television Critics Association negli Stati Uniti. Nel 2018 si era già accennato alla possibilità che il progetto ideato da Richard Price e Steven Zaillian tornasse sugli schermi, tuttavia non non c'era nulla di concreto. A distanza di due anni dalle ultime notizie relative alla possibile produzione di nuovi episodi The Night Of, John Turturro ha ora dichiarato: "Abbiamo un paio di idee, ma dobbiamo sederci e discuterne. Siamo quindi in quella fase, quindi ... Leggi la notizia su movieplayer

