Terence Hill, Don Matteo. Giornalista: “Fa apparire incapaci i carabinieri” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Don Matteo 12, Cecchi Paone: “Personaggio di Terence Hill fa apparire i carabinieri come incapaci…” Ha parlato anche di Don Matteo Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica “La posta di Cecchi Paone”, pubblicata come ogni settimana sulle pagine di NuovoTV dove, per rispondere alla domanda di una lettrice, ha dichiarato: Don Matteo pesa in modo esagerato sul ruolo delle forze dell’ordine dello Stato, che appaiono incapaci, senza il suo aiuto, di risolvere le inchieste di turno. “Non ho mai nascosto le mie critiche a questa rappresentazione di una tipologia di sacerdote ‘virtuale’ che nella realtà non esiste” ha sottolineato subito dopo. Anticipazioni Don Matteo, Alessandro Cecchi Paone: “Giusto rendere onore al successo di Terence Hill” Continuando a parlare di Don Matteo 12, Cecchi Paone nella rivista succitata ha ... Leggi la notizia su lanostratv

