Strage al mercato di Idlib in Siria: 21 civili massacrati, anche donne e bambini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alcuni raid aerei russi e governativi hanno provocato l’ennesima Strage in un mercato in Siria: 21 civili sono morti e almeno un centinaio sono rimasti feriti. Le immagini che giungono da Idlib, la città più colpita, sono strazianti: corpi dilaniati di venditori, ragazzini feriti e bambini con il volto annerito. Rimane impressa l’immagine del piccolo ancora scioccato mentre viene trasportato in ospedale dall’ambulanza. La tregua in Siria non è durata nemmeno 4 giorni: Erdogan e Putin avevano stabilito il cessate il fuoco dalla mezzanotte del 12 gennaio scorso. Da dicembre 2019, infine, ci sono almeno 350 mila persone in fuga. Nella giornata del 15 gennaio, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha dichiarato che Ankara e Mosca stanno definendo una “zona sicura” situata nel nord-ovest della Siria da destinare all’ospitalità degli ... Leggi la notizia su notizie

tatianalazzari : Strage in Siria, panico e orrore al mercato: 21 innocenti uccisi dalle bombe - CheGuevaraRoma : RT @NildePaonessa: Strage in Siria, panico e orrore al mercato: 21 innocenti uccisi dalle bombe -