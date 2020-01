Spende tutto quello che guadagna per curare il fratello disabile e poi muore per la fame (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una giovane donna di soli 24 anni, cinese che viveva nella provincia di Guizhou, aveva un fratello disabile. La ragazza che era orfana del padre e della madre teneva tantissimo a quel fratello e per lui si annullava. tutto quello che guadagnava lo Spendeva per lui e per le sue cure e l’unica cosa che si concedeva al giorno era una scodella di riso condita con dl peperoncino. La ragazza, Wu Huayan faceva più di un lavoro e non si risparmiava mai nonostante pesasse solo 22 kg per un’altezza di 1,35 cm. Recentemente aveva avuto una borsa di studi dal Guihua Shenghua Vocational and Technica College e questa entrata l’aiutava un pochino ma era pochissimo comunque rispetto a tutto ciò che Spendeva per il fratello. Chi la conosceva la vedeva giorno dopo giorno come si stava riducendo aveva aperto una pagina di raccolta fondi ma tutto è stato insufficiente e la ragazza, dopo ... Leggi la notizia su baritalianews

