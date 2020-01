Silvia Benaglia: come Salvini ha cancellato un post diffamatorio per non essere condannato alla rimozione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni hanno rimosso volontariamente un post dalla sua pagina facebook per evitare che una sentenza del tribunale lo obbligasse a farlo. Il post era quello in cui si chiamava in causa Silvia Benaglia, assessora del Comune di Pianoro, dipinta in una frase decontestualizzata con il simbolo del Partito Democratico. Silvia Benaglia: come Salvini ha cancellato un post diffamatorio per non essere condannato alla rimozione Lo ha raccontato Cathy La Torre, attivista per i diritti civili e cofondatrice della campagna ‘Odiare ti costa’, che ha rappresentato nella causa civile l’assessora Benaglia: “Per la prima volta la Bestia si piega”. L’eliminazione dei post oggetto della denuncia al Tribunale civile di Bologna, spiega La Torre, è avvenuta “a poche ore dall’udienza che avrebbe dovuto stabilirne o meno la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

