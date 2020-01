Serie A, è record di rigori: doppiata la Premier League (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Serie A è diventata la patria del rigore. Nella stagione in corso, gli arbitri hanno assegnato il maggior numero di tiri dal dischetto in un girone d’andata dal 2005/06. Lo scrive il “Corriere della Sera”, spiegando che gli 88 calci di rigore sono più del doppio rispetto a quelli della Premier League. Nel massimo … L'articolo Serie A, è record di rigori: doppiata la Premier League Leggi la notizia su calcioefinanza

OptaPaolo : 10 - La Lazio ha vinto 10 partite consecutive in campionato, record assoluto nella storia dei biancocelesti in Serie A. Sogno. #LazioNapoli - tancredipalmeri : Con questo rigore Samir Handanovic è a solo 1 di distanza dal record di tutti i tempi di rigori parati in Serie A:… - pccpla : RT @CalcioFinanza: #SerieA, è record di rigori: doppiata la #PremierLeague -