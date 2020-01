Serena Enardu, critica dalla Trevisan: “Non sarei mai entrata nella Casa” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Serena Enardu: l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, commenta il suo ingresso nella Casa Archiviato Temptation Island Vip 2, la storia tra Pago e Serena Enardu pareva morta e sepolta. Invece no, forse le possibilità per un ritorno di fiamma esistono. Messo alla prova il sentimento nel docu-reality, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva appurato di non essere più innamorata del compagno, dopo lunghi anni. Solamente una volta intrapresa dal cantautore la nuova avventura televisiva nella Casa, Serena Enardu gli ha rivelato di provare ancora un sentimento nei suoi confronti, mandando Pacifico Settembre in tilt. Attraverso le pagine del settimanale Chi, Miriana Trevisan commenta i recenti sviluppi. L’ex marito non se l’aspettava dell’evoluzione. Guardandolo dritto negli occhi ha visto la sua ferita ancora aperta. Occorre tempo per ricucire la ferita. Resta da capire secondo la showgirl se ... Leggi la notizia su kontrokultura

