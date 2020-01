“Se non cambia alimentazione perderà un piede” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cattive abitudini e disturbi alimentari possono generare molti problemi di salute. Non solo dal punto di vista estetico, ma anche patologie croniche che possono mettere in pericolo la nostra vita. Un uomo di 31 anni lo ha vissuto sulla propria pelle e ha dovuto fare una scelta di vita molto impotante. George Middleton è un giovane di 31 anni, studente di legge, che vive nell’Abbazia di Netley nell’Hampshire. Si rifiutava di riconoscere il danno che stava apportando al proprio corpo, in termini di quantità e qualità. Era dipendente da bevande analcoliche e fast food, riusciva a bere fino a quattro bottiglie di Coca-Cola in un solo giorno. Durante una consultazione con il suo dottore si rese conto del male che si stava facendo. Il dottore fu schietto e chiaro con lui. La sua cattiva alimentazione poteva causargli malattie come l’ipertensione, difficoltà a dormire, e ... Leggi la notizia su bigodino

matteosalvinimi : Folle oceaniche di piddini e sardini amici di Bonaccini che vengono a rompere le scatole ai comizi della Lega, se n… - Mov5Stelle : Se un concessionario ha fatto cadere un ponte, perché non ha fatta la giusta manutenzione, causando, come per il Po… - tancredipalmeri : Qualcosa non quadra: KPMG Italia si sente in obbligo di precisare che non dà giudizio di merito su fair-play Juvent… -