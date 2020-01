Roma, la rabbia nella scuola “ghettizzata” tra “poveri e borghesi”. I genitori: «Sbigottiti, vogliamo risposte» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Non ho mai letto nulla sul sito, vivo qui da quarant’anni e quando ho iscritto mia figlia in questa scuola l’ho fatto sulla fiducia. La scuola di zona, genitori che già conosci perché vivono vicino casa tua… penso sia normale, no?». Ilaria ha appena accompagnato la figlia di quattro anni alla scuola Nazario Sauro, il plesso centrale dell’Istituto comprensivo “Via Trionfale” di Roma, in zona Monte Mario. In questa struttura, stando a quello che era scritto sul sito ufficiale prima che ieri, 15 gennaio, le informazioni venissero modificate, sono iscritti i bambini provenienti da famiglie di ceto medio alto. «Ho scoperto di questa storia stanotte, quando mi sono messa a trafficare col telefono. Sono rimasta sbigottita, mi é parso surreale e non me lo aspettavo», dice la donna. Racconta anche che la descrizione fatta sulla pagina internet ... Leggi la notizia su open.online

laboescapes : RT @GiulioSiamoNoi: 'Su Regeni l'Egitto ci dia fatti concreti'. La rabbia della procura di Roma dopo il fallimento del vertice al Cairo. D… - mocettast : RT @GiulioSiamoNoi: 'Su Regeni l'Egitto ci dia fatti concreti'. La rabbia della procura di Roma dopo il fallimento del vertice al Cairo. D… - carlobonini : RT @GiulioSiamoNoi: 'Su Regeni l'Egitto ci dia fatti concreti'. La rabbia della procura di Roma dopo il fallimento del vertice al Cairo. D… -