Renzi e Calenda, lista comune in Campania. Incognita De Luca

Napoli – "Con Calenda lavoriamo insieme per le prossime regionali, in Puglia, Veneto, Toscana, Marche e Campania". Parola di Ettore Rosato, coordinatore di Italia viva, il partito di Matteo Renzi. Rosato, intervistato questa mattina a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, aggiunge: "studieremo insieme le modalità. Credo che ci sarà anche Più Europa, con cui stiamo dialogando per lavorare insieme". A questo punto, l'interrogativo è sempre lo stesso: con chi si schiereranno Calenda e Renzi? In Puglia, Italia viva ha già detto esplicitamente che non sosterrà la ricandidatura del presidente uscente, Michele Emiliano. Una presa di posizione che ha scatenato le ire del Pd, che ha accusato Calenda e Renzi di favorire il centrodestra. In Campania la situazione è più incerta: Italia viva si è detta ...

