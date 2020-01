PS5 sarà svelata a febbraio? Sony starebbe snobbando l' evento Destination PlayStation per

Le custodie dei giochi PS5 saranno caratterizzate dal colore nero? Ecco una convincente box art realizzata da un fan : Con la rivelazione del logo ufficiale di PlayStation 5, molti fan si sono chiesti se il nero sarà il colore distintivo della next-gen di Sony, proprio come il blu è stato il colore distintivo di PS4. Anche se non sappiamo se il logo appena svelato sia indicativo della combinazione di colori della console di nuova generazione, l'aspetto di una box art fan made, che utilizza il nero come colore distintivo del sistema, è decisamente convincente.Il ...

Il CEO di Daedalic sulla next-gen : "PS5 sarà colossale e Microsoft è migliorata rispetto al passato" : Daedalic Entertainment, lo studio tedesco noto per le sue avventure punta e clicca, come la premiata serie Deponia, ha già delle idee molto chiare sulle console next-gen di Sony e Microsoft. Come è accaduto per altri sviluppatori, sono principalmente lodi e toni entusiasti.In un articolo pubblicato sull'ultimo numero di EDGE, alcuni dipendenti di Daedalic erano stati intervistati per discutere del loro prossimo titolo, un videogioco tratto dai ...

Xbox Series X sarà più potente di PS5? : PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno il prossimo anno, ma in molti si chiedono già quali saranno le specifiche delle nuove console di Sony e Microsoft, e chi, tra le due, sarà la macchina più potente.A tal proposito, stanno circolando in rete delle indiscrezioni che, però, non possono essere considerate affidabili al 100%.Stando a delle informazioni trapelate 6-7 mesi fa, sarebbero emersi dettagli tecnici relativi alle CPU AMD e alle GPU ...

GTA 6 sarà la chiave di volta nella battaglia tra PS5 e Xbox Series X? : Potrebbe essere potenzialmente ancora presto per pensare a GTA 6, il nuovo capitolo del franchise targato Rockstar Games. Se da un lato infatti le voci di corridoio non smettono di alimentare la scena web, tutt'altra cosa sono le ufficialità, che al momento latitano. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte del publisher o dello studio di sviluppo è quindi sempre meglio volare basso, in attesa di tempi migliori. Chi non vola basso (e ...

PS5 sarà disponibile in due modelli a partire da 600 dollari? : Con il recente reveal di Xbox Series X, non sorprende che ci siano fughe di notizie su PS5. Sfortunatamente, però, il leak emerso probabilmente non è reale.ResetEra ha messo in evidenza una storia del sito Web giapponese IT Media che a sua volta riporta un'immagine che è apparsa su un sito Web giapponese separato. Il sito web mostrerebbe una PS5 con un nuovissimo design e un controller molto diverso da quello che siamo abituati a vedere da Sony. ...

Xbox Series X sarà più potente di PS5? : Xbox Series X potrebbe essere più potente di PS5, o almeno è ciò che sembra suggerire un recente commento del boss di Xbox Phil Spencer. Come forse saprete, quando Xbox One è stata lanciata, non solo era più costosa di PS4, ma anche meno potente. Microsoft ha compensato questo con Xbox One X, che era notevolmente più potente di PS4 Pro. Sin dal lancio di Xbox One X, Microsoft ha pubblicizzato la sua macchina come la "console più potente del ...

PS5 sarà retrocompatibile con i giochi PS4. Ma i giochi PS3 - PS2 e PS1? : Il celebre giornalista di Kotaku, Jason Schreier, ultimamente è tornato a parlare di PS5 e, nello specifico, di una delle feature più attese dai giocatori, ovvero la retrocompatibilità.Secondo quanto riferito da Schreier, PS5 sarà retrocompatibile con i giochi PS4, anche in formato fisico, ma per quanto riguarda i giochi PS3, PS2 e PS1 sembra che i fan dovranno accontentarsi dei titoli già disponibili sullo store di PlayStation.Nulla di ...

Bluepoint Games : 'Il gioco su PS5 sarà il traguardo che ci renderà più orgogliosi' : Bluepoint Games, studio di sviluppo dietro al remake di Shadow of the Colossus, è al lavoro su un progetto non ancora svelato che sarà disponibile per PlayStation 5. Secondo alcune speculazioni, il progetto potrebbe essere il remake di Demon's Souls, ma qualsiasi cosa sia Bluepoint Games ha assicurato che farà rimanere a bocca aperta.In una recente intervista, il CEO Marco Thrush ha dichiarato che fino ad ora, rimasterizzare Shadow of the ...

Il nuovo controller Dualshock 5 per PS5 sarà così : In un più che prevedibile stillicidio di anticipazioni, la futura Playstation 5 di Sony si svela poco a poco stimolando l’appetito sempre più famelico dei milioni di fan della console di casa Sony. L’ultimo tassello riguarda il controller Dualshock 5, protagonista di una serie di documenti e immagini rappresentative depositate presso l’ufficio brevetti nipponico. Informazioni particolarmente succulente, dato che raccontano e ...