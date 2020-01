Processo Weinstein: Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria durante il Processo Harvey Weinstein, la modella pensa di poter giudicare in modo imparziale Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria durante il Processo ad Harvey Weinstein. L’ex produttore è accusato di abusi sessuali e stupro. Sul profilo Instagram del settimanale Chi si legge che la bellissima modella … L'articolo Processo Weinstein: Gigi Hadid potrebbe far parte della giuria – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

zazoomblog : Gigi Hadid chiamata al processo di Weinstein? L’indiscrezione – VIDEO - #Hadid #chiamata #processo #Weinstein? - Gavatzony : Gigi Hadid candidata come giurato per il processo di Weinstein. Gigi Hadid amica di Cara Delevingne che sarà chiamata a testimoniare. - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: -