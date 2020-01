Mulan, l'anteprima del live action Disney (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mulan: Il racconto delle scene presentate da Niki Caro, regista del live action che arriverà nei nostri cinema il prossimo 26 marzo. Anche se mancano gli ultimi ritocchi, ad esempio alla color correction o alla colonna sonora, il live action di Mulan è pronto per arrivare al cinema il prossimo 26 marzo. A 22 anni di distanza dall'uscita del film d'animazione che ha appassionato il mondo, questa rivisitazione, in gestazione ormai da alcuni anni, ha trovato la sua realizzazione grazie anche a Niki Caro, regista neozelandese che ha diretto questo film, il suo primo progetto con scene d'azione e di guerra. È stata proprio la regista a presentarci alcune sequenze del film in anteprima durante un incontro per la stampa, raccontando con ... Leggi la notizia su movieplayer

Nerdmovieprod : Mulan: Niente Mushu e canzoni. La conferma della regista all’anteprima italiana delle clip dal film #mulan -