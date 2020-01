MotoGP 2020, ufficiale: Marc Marquez e suo fratello Alex svelano la nuova Honda il 4 febbraio (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’evento si terrà a Jakarta, in Indonesia, e sarà la prima occasione per vedere i due fratelli indossare i colori che condivideranno nel team ufficiale. Alex, che nello stesso giorno sarà impegnato nei test per collaudatori e rookie a Sepang, dovrà rapidamente volare in Indonesia. Dubbi sulle condizioni di Marc dopo le recenti dichiarazioni in un evento in Spagna. Leggi la notizia su fanpage

