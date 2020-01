Milano, vigili del fuoco aggrediti in via Gola: le perquisizioni in casa dei nove indagati. Tre appartamenti occupati abusivamente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono sette le perquisizioni domiciliari effettuate la mattina di giovedì dalla Polizia nell’ambito dell’ incendio doloso appiccato lo scorso Capodanno in via Gola, a Milano, durante il quale i vigili del fuoco intervenuti vennero intimiditi e aggrediti. Gli indagati, al momento, sono nove, mentre le persone identificate dalla questura, tutti frequentatori della zona, sono state dieci. Perquisiti quattro adulti e tre minorenni. Le abitazioni si trovano in via Pichi, via Gola, via Ascanio Sforza, via Ripamonti e via Martiri di Cefalonia. Quella in via Gola e due di quelle in via Pichi erano occupate abusivamente. Due dei tre minorenni appartengono alla band ‘latinos’ che suonava alla festa poi degenerata nell’incendio. Le accuse, a vario titolo, sono di incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e furto aggravato per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

