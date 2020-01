Milan Udinese: attesi oltre 50 mila spettatori a San Siro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo le vittorie contro Cagliari e Spal, i tifosi rossoneri tornano a popolare San Siro: 50mila spettatori per il match contro l’Udinese Il milan ha replicato al successo ottenuto in campionato contro il Cagliari superando in Coppa Italia la Spal con un netto 3-0. I tifosi rossoneri hanno riacquistato entusiasmo e fiducia nella squadra di Pioli e torneranno a popolare San Siro. Per il match di domenica alle 12.30 contro l’Udinese, infatti, sono attesi almeno 50mila spettatori. Un bel segnale per Ibrahimovic e compagni che hanno bisogno dell’appoggio dei propri tifosi per scalare la classifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

