Mercato, Gianluca Gaetano saluta squadra e tifosi: “Grazie Napoli, a presto” (Di giovedì 16 gennaio 2020) In attesa dell'annuncio ufficiale, è stato lo stesso Gianluca Gaetano a confermare su Instagram il suo addio al Napoli. Il classe 2000 è infatti finito in prestito alla Cremonese, dove l'ex azzurro Massimo Rastelli potrà dargli maggior spazio e fargli fare ulteriore esperienza nel campionato cadetto. Leggi la notizia su fanpage

Pirichello : RT @theo_1994: @Rarioo8_ @DiMarzio @OfficialASRoma @Inter @SkySport Gianluca in serie A ci sono altre 19 squadre, te lo dico da juventino.… - Riccardoriserva : RT @theo_1994: @Rarioo8_ @DiMarzio @OfficialASRoma @Inter @SkySport Gianluca in serie A ci sono altre 19 squadre, te lo dico da juventino.… - Rarioo8_ : RT @theo_1994: @Rarioo8_ @DiMarzio @OfficialASRoma @Inter @SkySport Gianluca in serie A ci sono altre 19 squadre, te lo dico da juventino.… -