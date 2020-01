Massimo Boldi dice la sua sul film di Checco Zalone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Massimo Boldi, il re dei cinepanettoni, è andato al cinema a guardare il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo. L’attore lombardo non ha mancato di dire la sua a proposito del film durante l’intervista a Un Giorno da Pecora. Massimo Boldi ha dichiarato: Ho, diciamo così, una certa esperienza nel settore ma non sono un critico cinematografico, quindi parlo unicamente da fan e ammiratore del collega Checco. Mi aspettavo di ridere tanto, invece ho sorriso, quei sorrisi amari che più che divertire ci interrogano sul mondo che ci circonda, sulle sue debolezze e contraddizioni. Ma da comico non sono deluso, anzi apprezzo che Checco Zalone, re della risata, abbia volutamente rinunciato alla sua comicità debordante per percorrere con il sorriso la strada delle problematiche sociali, in questo caso l’immigrazione. E ha continuato dicendo: Mi vengono in mente due ... Leggi la notizia su trendit

