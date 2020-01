Marco Polo – Un anno tra i banchi di scuola, la recensione: crescere uomini e donne consapevoli (Di giovedì 16 gennaio 2020) La recensione di Marco Polo - Un anno tra i banchi di scuola, documentario di Duccio Chiarini che illustra il modello fornito dal un istituto superiore di Firenze. Il cinema documentario italiano sembra interessarsi sempre con maggior frequenza alla scuola, come testimonia la nostra recensione di Marco Polo - Un anno tra i banchi di scuola. Il romano Davide Maldi ha fotografato la disciplina e l'attenzione al mondo del lavoro inculcata nei giovani protagonisti de L'apprendistato esplorando un anno di una prima superiore dell'Istituto Alberghiero di Domodossola. Con un approccio simile, il fiorentino Duccio Chiarini torna alle radici documentarie per raccontare un anno scolastico dell'Istituto per il Turismo Marco Polo di Firenze. Tanto è rigoroso e plumbeo il documentario di David Maldi quanto è vivace e colorato quello ... Leggi la notizia su movieplayer

