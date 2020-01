Libia, Erdogan annuncia l’invio delle truppe turche al fianco di Serraj (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che sta inviando le truppe turche in Libia per “garantire la stabilità del legittimo governo di Tripoli” ossia il governo di accordo nazionale guidato dal Premier Fayez al-Serraj con cui è schierato in opposizione al generale Khalīfa Belqāsim Ḥaftar.Erdogan ha dato l’annuncio durante il suo discorso programmatico di inizio anno e ha anche detto che cominceranno le perforazioni nel Mediterraneo nelle zone comprese nel patto con Tripoli.Il leader turco non ha precisato se i suoi soldati sono già arrivati in Libia né ha fatto numeri sul contingente. Di recente aveva parlato, in una riunione privata con i vertici del suo partito, l’AKP, di un invio di soli 35 militari con funzioni di coordinamento e supporto alle forze di Serraj. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, in Libia ci sono già oltre 600 mercenari siriani ... Leggi la notizia su blogo

