Il sondaggio lanciato da Lucia Borgonzoni in cui vince Stefano Bonaccini (Di giovedì 16 gennaio 2020) I social sono imprevedibili e regalano spesso sorprese. Ne è conscia anche Lucia Borgonzoni che, mercoledì mattina, ha lanciato sulla propria pagina Facebook una sorta di sondaggio in cui si chiedeva al pubblico di fare una scelta tra il passato (il duo Bonaccini-Zingaretti) e il futuro (lei stessa e Matteo Salvini). Il tutto attraverso le classiche reaction social. Si aspettava, forse, un plebiscito in suo favore, ma la candidata del Centrodestra per le elezioni Regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio prossimo, ha fatto male i conti. Il sondaggio Borgonzoni, infatti, vede un netto trionfo del suo avversario del centrosinistra. LEGGI ANCHE > Anche l’ultima proposta di Borgonzoni, il fondo per aiutare le vittime di violenze, esiste già (da 15 anni) «Che coppia scegliete?», ha chiesto Lucia Borgonzoni sulla propria pagina Facebook allegando un collage di immagini che mostra da un ... Leggi la notizia su giornalettismo

