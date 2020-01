Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: FEDERICO si opera, i CATTANEO disperati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Arriva forse il momento più delicato e importante della stagione daily de Il Paradiso delle Signore: FEDERICO CATTANEO (Alessandro Fella) decide di essere operato in seguito all’incidente che l’ha costretto a rimanere sulla sedia a rotelle. L’intervento darà esito positivo oppure il giovane soldato rischierà il peggio? Per chi avesse perso gli episodi precedenti, possiamo riassumere in breve quanto accaduto: FEDERICO è stato vittima di un incidente durante un esercitazione militare. L’infortunio è costato caro poiché il ragazzo si ritrova adesso a vivere le sue giornate su una sedia per disabili con il terrore di rimanervi per tutta la vita; questo ha causato ancora più confusione nel cuore della fidanzata Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) che, avendo tradito FEDERICO con Marcello Barbieri (Pietro Masotti) – in realtà parliamo “solo” ... Leggi la notizia su tvsoap

